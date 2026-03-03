Nihat Hatipoğlu’ndan ''Mehir'' açıklaması: “Boşanma hakkı düşürmez”

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile sahur programında "Boşanma sonrası mehir hakkı düşer mi?" sorusu ele alındı. Programa katılan Hanife İnce, eşinden ayrı olduğunu ve mehir borcunun kendisine ödenmediğini belirterek yaşadığı durumu paylaştı.

"10 Yıl Bekledim, Mehirim Ödenmedi"

Hanife İnce, eşinin maddi durumunun uygun olmaması nedeniyle 10 yıl boyunca mehir alacağını talep etmediğini ifade etti. Ancak şu an ayrı olduklarını ve mehirin hâlâ ödenmediğini söyleyerek, bu nedenle eşine "ah ettiğini" dile getirdi. Bu durumun günah olup olmadığını ve eşinin bir vebal taşıyıp taşımadığını sordu.

"Mehir Bir Borçtur"

Nihat Hatipoğlu, mehirin bir borç olduğunu belirterek, mehrin iki türlü olduğunu söyledi: Mehr-i muaccel (peşin ödenen) ve mehr-i müeccel (ertelenmiş olan). İnce'nin durumunun ertelenmiş mehir kapsamında olduğunu ifade etti.

Mehirin evlilikte kadına verilen bir güvence olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, kadın hakkından vazgeçmediği sürece erkeğin bu borçtan sorumlu olmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Boşanma Mehiri Düşürmez"

Hatipoğlu, nikâh kıyıldığı andan itibaren kadının mehire hak kazandığını belirterek, sonrasında gerçekleşen boşanmanın bu hakkı ortadan kaldırmayacağını söyledi. Ancak bazı durumlarda taraflar arasında farklı anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.

"Ödenmezse Kul Hakkı Doğar"

Mehirin ödenmemesi halinde bunun kul hakkı olacağını belirten Hatipoğlu, borcun yerine getirilmemesi durumunda kişinin ahirette sorumlu olacağını söyledi. Kadının alacaklı, erkeğin ise borçlu konumda olduğunu ifade etti.