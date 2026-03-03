CANLI YAYIN
Fethiyespor 0-2 Fatih Karagümrük | MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası A grubu karşılaşmasında Fatih Karagümrük Fethiyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 5'e yükseltti. İşte Fethiyespor - Fatih Karagümrük maçı özet görüntüsü.

Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira ceza
Kuveyt'te düşen ABD uçağı pilotunun teslim alınma anları!
Son dakika: Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı
