Fethiyespor 0-2 Fatih Karagümrük | MAÇ ÖZETİ İZLE
Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 16:55

Ziraat Türkiye Kupası A grubu karşılaşmasında Fatih Karagümrük Fethiyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 5'e yükseltti. İşte Fethiyespor - Fatih Karagümrük maçı özet görüntüsü.