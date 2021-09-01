Mohamed için Mısır’dan şok iddia

Mısır basını Bordeaux'e transferi gerçekleşmeyen Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed hakkında şok bir iddia ortaya attı. Fatih Terim ile sorunlar yaşayan Mohamed rest çekip Fransa'ya gitti ama Aslan ile Zamalek arasında yaşanan pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer penceresi dün gece kapanırken, güne damgasını vuran isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu.

Bordeaux ile Galatasaray arasında anlaşma yapılmasına rağmen Mısırlı yıldızın Fransa'ya transferi gerçekleşmedi. Yaşanan olaylara geniş yer veren Fransız basını, Mohamed'in eski kulübü Zamalek'in tutumu nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.

Ayrıca Mostafa Mohamed'in babasının sorunları çözmek için gece geç saatlerde Zamalek'in kulüp binasına gittiği ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Ancak Mısır basını transferle ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi. Ortaya atılan iddiaya göre Mostafa Mohamed, Galatasaray kulübünün izni olmadan Bordeaux ile transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

Genç futbolcunun Türkiye'de mutsuz olduğunu ve Fatih Terim'le sorunlar yaşadığını belirten Mısır basını, "Mohamed rest çekti ve Fransa'ya gitti. Galatasaray, Bordeaux'nun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu kez de Zamalek'le anlaşmazlık yaşanınca transfer gerçekleşmedi. Mohamed'in Galatasaray'a yeniden dönüşü sıkıntı yaratacak" yorumunu yaptı.

Mostafa Mohamed'in transfer sürecinde yaşananlar konusunda şimdi herkes Galatasaray yönetiminden bir açıklama bekliyor.