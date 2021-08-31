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Milli yüzücü Sevilay Öztürk A Haber'e konuştu: 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm

Milli yüzücü Sevilay Öztürk A Haber'e konuştu: 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm
31.08.2021 10:55
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Milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazandı. Öztürk, böylelikle Türkiye'ye yüzmede tarihin ilk paralimpik madalyasını getirdi. Milli yüzücü, heyecanını A Haber ekranlarında milyonlarla paylaştı. O anları anlatan Öztürk, "Ben yarım saat önce madalyanın hayalini kurmuştum ve yarım saat sonra hayalim gerçekleşti. Bir an şoka girdim. 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm. Gerçekten aldım madalyayı. Ülkemize kazandırdım. Bayrağımızı dalgalandırdım, çok mutlu oldum, sevinçten ağladım." dedi.


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