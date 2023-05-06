Messi olayı nedir? Messi kadro dışı nedeni belli oldu! ALL Hilal'den PSG'li futbolcu Messi'ye 1 Milyar Euro'luk sözleşme teklifi!

SUUDİ Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, PSG'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor. Suudi hükümetinin maddi destek olacağı belirtilen transfer için Arjantinli futbolcuya ödenmesi planlanan miktar dudak uçuklattı. Bir başka yıldız Cristiano Ronaldo'yu bile ikiye katlayacak olan futbol tarihinin en pahalı imzası geliyor. Daily Mail'in haberine göre Arabistan ekibi süper yıldız Leo Messi'ye yılda 320 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.



MESSİ ÖZÜR DİLEDİ

Messi, kulüpten habersiz gerçekleştirdiği Suudi Arabistan seyahati nedeniyle PSG tarafından 2 hafta kadro dışı bırakılması nedeniyle Instagram hesabında özür diledi. Messi yayınladığı videoda, "Merhaba, şu anda olanlar nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak tabii ki arkadaşlarım ve kulüpten özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, önceki haftalarda olduğu gibi maçtan sonra izinli olacağımızı düşündüm. Daha önce iptal ettiğim Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Tekrar söylüyorum, yaptığım şey için özür dilerim ve kulübün kararını bekliyorum. Başka bir şey yok, kucak dolusu sevgiler."