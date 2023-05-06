Haberler Spor Videoları Messi olayı nedir? Messi kadro dışı nedeni belli oldu! ALL Hilal'den PSG'li futbolcu Messi'ye 1 Milyar Euro'luk sözleşme teklifi!

Messi olayı nedir? Messi kadro dışı nedeni belli oldu! ALL Hilal'den PSG'li futbolcu Messi'ye 1 Milyar Euro'luk sözleşme teklifi!

Messi olayı nedir? Messi kadro dışı nedeni belli oldu! ALL Hilal'den PSG'li futbolcu Messi'ye 1 Milyar Euro'luk sözleşme teklifi!
06.05.2023 09:31

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Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu. Kulüp yönetiminin izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve bu nedenle kadro dışı bırakılan Messi'nin Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile görüştüğü ortaya çıktı. Arabistan ekibi süper yıldız Leo Messi'ye yılda 320 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek. Eğer iddia gerçekleşirse Leo Messi, Ronaldo’yu 2’ye katlamış olacak.

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SUUDİ Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, PSG'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor. Suudi hükümetinin maddi destek olacağı belirtilen transfer için Arjantinli futbolcuya ödenmesi planlanan miktar dudak uçuklattı. Bir başka yıldız Cristiano Ronaldo'yu bile ikiye katlayacak olan futbol tarihinin en pahalı imzası geliyor. Daily Mail'in haberine göre Arabistan ekibi süper yıldız Leo Messi'ye yılda 320 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

MESSİ ÖZÜR DİLEDİ

Messi, kulüpten habersiz gerçekleştirdiği Suudi Arabistan seyahati nedeniyle PSG tarafından 2 hafta kadro dışı bırakılması nedeniyle Instagram hesabında özür diledi. Messi yayınladığı videoda, "Merhaba, şu anda olanlar nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak tabii ki arkadaşlarım ve kulüpten özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, önceki haftalarda olduğu gibi maçtan sonra izinli olacağımızı düşündüm. Daha önce iptal ettiğim Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Tekrar söylüyorum, yaptığım şey için özür dilerim ve kulübün kararını bekliyorum. Başka bir şey yok, kucak dolusu sevgiler."

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