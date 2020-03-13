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Medipol Başakşehir, TFF'nin koronavirüs tedbirlerini böyle duyurdu

Medipol Başakşehir, TFF'nin koronavirüs tedbirlerini böyle duyurdu

13.03.2020 14:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, alınan kararlar gereğince Nisan ayı sonuna kadar futbol müsabakaları seyircisiz olarak oynanacak. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu coronavirüs (Koronavirüs - Kovid-19) tedbirleri ve seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama yaptı.


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