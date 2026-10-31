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Zelenskiy ile görüşen Başkan Erdoğan: Barış için her türlü gayrete hazırız

Zelenskiy ile görüşen Başkan Erdoğan: Barış için her türlü gayrete hazırız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için güçlü bir barış çağrısı yaptı. “Adil bir barışın kaybedeni olmaz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin barışa giden yolu açmak için her türlü gayreti göstermeye hazır olduğunu vurguladı. Çatışmaların Karadeniz’e sıçradığına dikkat çeken Erdoğan, sivil gemilere yönelik saldırıların kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini belirterek tüm tarafları sorumlu davranmaya davet etti. Seyrüsefer emniyetinin yeniden sağlanması için temasların süreceğini açıklayan Erdoğan, konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletmeyi amaçladıklarını söyledi. Zelenskiy ise Türkiye’nin barış ve güvenliğe yönelik desteği için Erdoğan’a teşekkür ederek Karadeniz’de deniz güvenliğini sağlayabilecek yeni fikir ve önerileri ele aldıklarını ifade etti.

Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

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