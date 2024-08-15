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Lamine Yamal'a şok! Babası Mounir Nasraoui'yi bıçaklandı!
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Lamine Yamal'a şok! Babası Mounir Nasraoui'yi bıçaklandı!

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 14:47   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 14:47

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğradı. Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğradı.

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışma anlarının görüntüsü

BİRDEN FAZLA KEZ BIÇAKLANDI
İspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barcelona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.

Lamine Yamal

HAYATI TEHLİKESİ VAR MI?
Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui

Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışma anlarının görüntüsü

Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

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