Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğradı.
BİRDEN FAZLA KEZ BIÇAKLANDI
İspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barcelona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.
HAYATI TEHLİKESİ VAR MI?
Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.