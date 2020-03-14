Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 16. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic’in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali’nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıda F.Bahçe'nin pozisyonu yok. Ben Konyaspor kalecisini görmedim. F.Bahçe kalecisi çizgiden çıkardı gol değil bence. Bu kadar keyifsiz, işkence bir maç ben nadir seyrettim." ifadelerini kullandı.
Konyaspor - Fenerbahçe maçında top çizgiyi geçti mi? Erman Toroğlu açıkladı!14.03.2020 21:29
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