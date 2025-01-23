Kadıköy’de golsüz maç: Fenerbahçe 0 - 0 Lyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.
62. dakikada Lyon etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mikautadze, ceza sahası içindeki Lacazette'e pasını aktardı. Bu futbolcunun göğsüyle yumuşatıp yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.
65. dakikada kazanılan serbest atışta Benrahma'nın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.
66. dakikada Djiku'nun pasında Tadic'ten önce topu kapan Benrahma, bekletmeden pasını Cherki'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Lacazette'in kafayla tamamladığı meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
83. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında ön direğe hareketlenen Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Perri yakın mesafeden gole izin vermedi.
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Benrahma'nın direkt kaleye gönderdiği topu İrfan Can Eğribayat iki hamlede kontrol etti.
Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.