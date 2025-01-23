SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy’de golsüz maç: Fenerbahçe 0 - 0 Lyon
Haberler Spor Videoları

Kadıköy'de golsüz maç: Fenerbahçe 0 - 0 Lyon

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 22:58

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

62. dakikada Lyon etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mikautadze, ceza sahası içindeki Lacazette'e pasını aktardı. Bu futbolcunun göğsüyle yumuşatıp yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.

65. dakikada kazanılan serbest atışta Benrahma'nın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Djiku'nun pasında Tadic'ten önce topu kapan Benrahma, bekletmeden pasını Cherki'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Lacazette'in kafayla tamamladığı meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında ön direğe hareketlenen Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Perri yakın mesafeden gole izin vermedi.

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Benrahma'nın direkt kaleye gönderdiği topu İrfan Can Eğribayat iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

SIRADAKİ VİDEO
Ahmet Kutucu Galatasaray'da!
23.01.2025Perşembe
Trabzonspor yeni golcüsü Danylo Sikan'ı bu videoyla duyurdu!
23.01.2025Perşembe
Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao | Maç sonu “Bolu Bolu” tezahüratları!
22.01.2025Çarşamba
''Ole'y oley oley'' Beşiktaş 4-1 Bilbao! Ole Gunnar Solskjær taraftara 3’lü çektirdi!
22.01.2025Çarşamba
Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Athletic Bilbao galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu!
22.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Hasta yatağında otel faciasını anlattı! ’’Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım’’ 02:18
Hasta yatağında otel faciasını anlattı!
22.01.2025Çarşamba
CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik 06:27
CHP'li Tanju Özcan suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik
22.01.2025Çarşamba
Bolu’da yangın faciası: CHP’li Tanju Özcan dün inkar bugün kabul etti! 00:16
CHP'li Tanju Özcan dün inkar bugün kabul etti!
22.01.2025Çarşamba
Elazığ’da kan donduran olay! Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti 00:42
Elazığ’da kan donduran olay
22.01.2025Çarşamba
CANLI YAYIN