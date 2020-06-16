Kadıköy'de gergin anlar! Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'ndan Cüneyt Çakır’a şok sözler: Allah’tan kork

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 23.dakikasında Trabzonsporlu Sörloth ve Fenerbahçeli Serdar Aziz arasında yaşanan hava pozisyonu sonrası yedek kulübesinden fırlayarak Sörloth ile tartışmaya başlayan Emre Belözoğlu, hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Çakır, Sörloth’a ise sarı kart çıkardı.
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16.06.2020 21:46
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