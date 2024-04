İZLE I Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayın | Fenerbahçe - Olympiakos maç kaç kaç?

Konferans Ligi'nde yarı finale çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile biten maçın uzatma dakikaları da aynı skorla tamamlandı.



Yarı finale çıkan tarafı penaltılar belirledi.





TADIC TADIMIZI KAÇIRDI, LİVA DEVLEŞTİ!

Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a seri penaltı atışlarını 4-3 kaybederek turnuvadan elendi.



Tadic, Bonucci ve Cengiz Ünder penaltı vuruşlarını Olympiakos ağlarına gönderemezken, Livakovic kalesinde devleşti.







MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ



9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.





30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.

İRFAN CAN PERDEYİ AÇTI

34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.





İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR



50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.

86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ön direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.





UZATMA DAKİKALARINDA ÇIKAN KIRMIZI



103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.

114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.





TADIC, CENGİZ, BONUCCI KAÇIRDI! LIVA DEVLEŞTİ

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.

Normal süresi 1-0 biten mücadeleyi Olympiakos, penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kurarak kazandı.









OLYMPİAKOS ASTON VİLLA İLE EŞLEŞTİ



Lille'i penaltı sonuçlarında eleyen Aston Villa, Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos ile eşleşti.