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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 22:21 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 22:35

İZLE I Beşiktaşlı taraftar Galatasaray’ın şampiyonluğunu böyle kutladı! İşte o anlar...

Trendyol Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan ederken, Bursa’da da sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Kutlama yapan taraftarların arasında Beşiktaşlı bir taraftarın sevinci dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Bursa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTAR KUTLAMALARA KATILDI

Son düdüğün çalınmasıyla birlikte binlerce Galatasaray taraftarı ellerinde meşale ve bayraklarla sokaklara çıktı. Kutlamalar esnasında bir Beşiktaş formalı taraftar ise eline Galatasaray bayrağı alarak coşkuya ortak oldu.

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