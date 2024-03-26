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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 22:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 22:55

İZLE I A Milli Takım'ın Euro 2024'teki son rakibi belli oldu!

Türkiye'nin Euro 2024'teki son rakibi belli oldu... Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmak isteyen Gürcistan ve Yunanistan kozlarını paylaştı. Penaltılara giden maçı kazanan Gürcistan oldu.

EURO 2024 play-off final C yolu karşılaşmasında Yunanistan'ı mağlup eden Gürcistan, Türkiye A Milli Takımımızın F Grubu'ndaki 3. rakibi oldu.

Normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarıyla devam eden müsabakayı Gürcistan 3-2 kazandı.

14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonayada daha önce Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'nda rakibimiz olan Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibimiz Gürcistan oldu.

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI ŞU ŞEKİLDE

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: Türkiye, Portekiz, Çekya, Gürcistan

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