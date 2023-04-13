RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Spor Videoları Igor Gorgonzola Novara'dan Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul'da Volley Hotel'in penceresinden düşerek öldü! | VİDEO

Igor Gorgonzola Novara'dan Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul'da Volley Hotel'in penceresinden düşerek öldü! | VİDEO

Igor Gorgonzola Novara'dan Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul'da Volley Hotel'in penceresinden düşerek öldü! | VİDEO
13.04.2023 12:50

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Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sonrası İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Spor Videoları

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.



Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı.

OTEL ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU!

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

AYAKKABI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi.

Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı.

Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü.

Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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