PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
GOL | Giresunspor 1-2 52 Orduspor FK
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 19:24
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında 52 Orduspor FK, 90+3. dakikada Yusuf Mert Tunç’un attığı golle Giresunspor karşısında skoru 2-1’e getirdi.
Bunlar da Var
00:09
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
15.09.2025
Pazartesi
08:54
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
15.09.2025
Pazartesi
01:24
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
15.09.2025
Pazartesi
01:01
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
15.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN