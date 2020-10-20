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GOL | İçel İdman Yurdu 3-0 Payasspor

GOL | İçel İdman Yurdu 3-0 Payasspor
20.10.2020 19:08

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu, 30. dakikada Fazlı Ayan'ın attığı golle Payasspor karşısında 3-0 öne geçti.


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