PODCAST CANLI YAYIN
Erzurumspor FK 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Erzurumspor FK 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. İşte maçın özeti.

Bunlar da Var

GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle