Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kalan maç programı: Tarihler ve fikstür detayları

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 18:54

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği grup aşamasının 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaştı. Maç, 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılı ekip puanını 11'e yükseltti. Geriye kalan 3 maçın tarihleri ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde kalan maçları ve tarihleri:

Malmö-Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçını İsveç ekibi Malmö ile oynayacak. Bu önemli karşılaşma, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve Malmö New Stadium'da gerçekleşecek.

Galatasaray'ın Kalan Avrupa Ligi Maç Takvimi

Galatasaray, grup aşamasındaki son 3 maçında sırasıyla Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak. İşte maçların tarihleri ve saatleri:

Malmö - Galatasaray: 12 Aralık Perşembe, 20.45 (Malmö New Stadium)

Galatasaray - Dinamo Kiev: 21 Ocak Salı, 18.30 (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

Ajax - Galatasaray: 30 Ocak Perşembe, 23.00 (Johan Cruijff Arena)