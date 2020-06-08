Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç ile 1 Haziran itibariyle sözleşme imzaladı." dedi.
Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Mert Hakan ve Emre Kılınç ile sözleşme imzalandı
08.06.2020 00:35
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Mert Hakan ve Emre Kılınç ile sözleşme imzalandı
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