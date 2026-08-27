CANLI YAYIN
Geri
Zafer Gecesi: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Zafer Gecesi: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek devler ligine adını yazdırdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

Bunlar da Var

Antalya'da kaza: İlknur A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Antalya'da kaza: İlknur A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da silah kaçakçılarına ağır darbe: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sakarya'da silah kaçakçılarına ağır darbe: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Alihan Kuriş dosyasında 37 klasörlük evrakı saklayan Mehmet Akay yakalandı
Alihan Kuriş dosyasında 37 klasörlük evrakı saklayan Mehmet Akay yakalandı
Nepal'de selde köprülerin ve binaların yıkılma anları kamerada!
Nepal'de selde köprülerin ve binaların yıkılma anları kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle