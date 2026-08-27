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Zafer Gecesi: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde
Zafer Gecesi: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 00:17
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek devler ligine adını yazdırdı.
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