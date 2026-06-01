Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 14:17

RAMS Park'ta Tarihi Mazbata Töreni

Galatasaray Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından sarı-kırmızılı camiada resmi yeni dönem başladı. Genel kurulda üyelerin bin 780 oyunu alarak kulübün 105'inci dönem başkanı seçilen Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Üst üste 3'üncü, toplamda ise 4'üncü kez başkanlık koltuğuna oturan Özbek'e ve kurullarına mazbatalarını Genel Kurul Divan Başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu takdim etti.

Dursun Özbek'ten Canlı Yayında Büyük Söz

Törende kürsüye çıkarak iddialı açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçmiş 4 yıldaki icraatların takdir görmesinden gurur duyduklarını belirtti. Sorumluluklarının her zamankinden daha fazla olduğunu vurgulayan Özbek, taraftarlara ve camiaya şu sözlerle seslendi:

"Geçmiş dönemde yapılanın üzerinde icraatımız olması lazım. Kendimizi hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. Herkesin şundan emin olması lazım; geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayreti içinde olacağız. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü güzel günlere taşıyacağımız için söz veriyorum."

İşte Galatasaray'ın Yeni Yönetim ve Tüm Kurul Listeleri

Mazbata töreninin ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün 2026-2028 döneminde görev yapacak olan yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulları resmiyet kazandı. İşte sarı-kırmızılı kulübün yeni kadrosu:

Yönetim Kurulu (Asıl): Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.



Yönetim Kurulu (Yedek): Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim Kurulu (Asıl): Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.



Denetim Kurulu (Yedek): Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil Kurulu (Asıl): Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil Kurulu (Yedek): Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin Kurulu (Asıl): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.