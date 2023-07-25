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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 22:16

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Nelsson sözleri! "En kötü maçlarından birini oynadı"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: "Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik."

"Maçın büyük bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Rahat kazanacağımız maç olabilirdi. Bunun yanında savunmada o kadar çok hata yaptık ki, rakibimize pozisyonlar verdik. Biraz daha sakin olup kalitemizi ortaya koymalıydık."

"Savunmadaki paylaşımlarımızda hata vardı. Victor belki de geçen seneden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik."

"Angelino'ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok." ifadelerini kullandı.

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