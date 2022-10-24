Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken maçın hakemi Ali Palabıyık dün geceye damga vurdu.

VAR DEVREYE GİRMEDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın iki golü VAR'a takılırken en çok konuşulan pozisyon ise Cimbom'un sağ kanattaki yıldızı Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyondu.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'u Alanyasporlu Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan attı. Galatasaray'ın yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda VAR devreye girmedi.

Karşılaşma sonrasında ise Galatasaray Yönetimi, sert açıklamalar yaparak maçın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef gösterdi.

PREMİER LİG'DE SARI KART

Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun bir benzeri geride bıraktığımız hafta Premier Lig'de yaşandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçının 54. dakikasında Liverpool'lu Joe Gomez aynı şekilde ve aynı yerde rakibini çekti ve hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

TARAFTAR ÖFKELİ

Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gündeme gelen pozisyonda İngiliz hakemin sarı kart göstermesi Galatasaray taraftarının öfkesinin daha da artmasına neden oldu.

TARTIŞMALI KARARLAR

Dün gece NEF Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın Mertens ve İcardi ile bulduğu iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

31. dakikada Boey, 90+4'te ise Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü.