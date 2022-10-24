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Galatasaray taraftarını çileden çıkaran karar: Süper Lig'de kırmızı, Premier Lig'de sarı | Sacha Boey kırmızı kart pozisyonu

Galatasaray taraftarını çileden çıkaran karar: Süper Lig'de kırmızı, Premier Lig'de sarı | Sacha Boey kırmızı kart pozisyonu
24.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 24.10.2022 13:18

OTOMATİK OYNAT

Spor 08:09
Ali Palabıyık maça damga vurdu
Spor 00:43
İZLE | Yeni Malatyaspor 2-3...
Spor 00:43
İZLE | Yeni Malatyaspor 1-3...
Spor 01:15
İZLE | Galatasaray 5-0...
Spor 00:54
İZLE | Galatasaray 4-0...
Spor 01:15
İZLE | Galatasaray 7-0...
Spor 00:46
İZLE | Hatayspor 0-2 Düzcespor
Spor 01:07
İZLE | Hatayspor 0-1 Düzcespor
Spor 00:58
GOL | Kırklarelispor 2-0 52...
Spor 01:12
İZLE | Adana Demirspor 4-0...
Spor 00:58
İZLE | Adana Demirspor 3-0...
Spor 01:00
İZLE | Kayserispor 1-1 Iğdır...

Süper Lig'de Galatasaray evinde 20 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabera kaldı. Hakem Ali Palabıyık tartışmaları kararlarıyla maça damgasını vurdu. Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyon çokça konuşuldu. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de oynanan hafta oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçında benzer pozisyonda çıkan sarı kart, Palabıyık'ın kararıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Spor Videoları

Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken maçın hakemi Ali Palabıyık dün geceye damga vurdu.

VAR DEVREYE GİRMEDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın iki golü VAR'a takılırken en çok konuşulan pozisyon ise Cimbom'un sağ kanattaki yıldızı Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyondu.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'u Alanyasporlu Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan attı. Galatasaray'ın yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda VAR devreye girmedi.

Karşılaşma sonrasında ise Galatasaray Yönetimi, sert açıklamalar yaparak maçın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef gösterdi.

PREMİER LİG'DE SARI KART
Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun bir benzeri geride bıraktığımız hafta Premier Lig'de yaşandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçının 54. dakikasında Liverpool'lu Joe Gomez aynı şekilde ve aynı yerde rakibini çekti ve hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

TARAFTAR ÖFKELİ
Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gündeme gelen pozisyonda İngiliz hakemin sarı kart göstermesi Galatasaray taraftarının öfkesinin daha da artmasına neden oldu.

TARTIŞMALI KARARLAR
Dün gece NEF Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın Mertens ve İcardi ile bulduğu iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

31. dakikada Boey, 90+4'te ise Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü.

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