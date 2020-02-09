Galatasaray Kasımpaşa canlı anlatım izle! GS - Kasımpaşa maçı kaç kaç 09.02.2020 18:13

Süper Lig'in 21. Hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak seyredilebilecek. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.

Galatasaray 21. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandaki mücadele için nefesler tutuldu. Galatasaray liderliğe uzanmak isterken Kasımpaşa ise ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor.







İLK 11'LER

Kasımpaşa: (Muhtemel) Fatih, Tirpan, Brecka, Meriah, Haddadi, Tarkan, Aytaç, Quaresma, İlhan Depe, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Donk, Mariano, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem



KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılıkları üstlenecek.



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün 32. kez karşı karşıya geliyor.



İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.



KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.

Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.



EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

* Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında iki taraf da gol atmayı başarırken (11-14); bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekibin galibiyetlerde 3-2'lik üstünlüğü var (2B).

* Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine ortalama 3 gol attı (toplam 9).

* Evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde iç sahada üst üste beş yenilgisi bulunmuyor.

* Süper Lig'deki son deplasman maçında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, son iki sezonda üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (6), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (7).

* Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (14 maç).

* Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Kasımpaşa (3), aynı zamanda Cezayirli oyuncunun hat-trick yaptığı tek ekip (Şubat 2019).

* 2014/15'ten (Selçuk İnan - 8) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu Ömer Bayram (8).

* Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor (%78.4).

* Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kaybetti (1G).