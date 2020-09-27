Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilrsiniz. Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçının bitiminden sonra A SPOR ekranından maçın geniş özetini şifresiz izlebilecekler. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı anlatımı...
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilrsiniz.
GALATASARAY - FENERBAHÇE | CANLI
Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçının bitiminden sonra A SPOR ekranından maçın geniş özetini şifresiz izlebilecekler. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı anlatımı...