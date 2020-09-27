Erman Toroğlu'ndan derbiye ilişkin bomba yorum: Fatih Terim Galatasaray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim Galatasaray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı. Sonra adamları soktu eşit hale getirdi." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim Galatasaray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı. Sonra adamları soktu eşit hale getirdi." ifadelerini kullandı.