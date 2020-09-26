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Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler! "Çok büyük hata"

Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler!
26.09.2020 23:07

Bugün oynanan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, TFF'ye çok sert sözler söyledi. Toroğlu, "Bakarsın seneye 24 takım olur lig. Geçen sene madem düşmeyi kaldıracaklardı,o zaman oynatmayacaklardı. Çok büyük hata" dedi.


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