Bugün oynanan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, TFF'ye çok sert sözler söyledi. Toroğlu, "Bakarsın seneye 24 takım olur lig. Geçen sene madem düşmeyi kaldıracaklardı,o zaman oynatmayacaklardı. Çok büyük hata" dedi.
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler! "Çok büyük hata"
26.09.2020 23:07
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