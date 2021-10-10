Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu 2021? Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu!

Yarış tutkunları için beklenen gün geldi çattı. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’si bugün büyük heyecana sahne oldu. Saat 15:00’te başlayan yarışta Lewis Hamilton ceza alması nedeniyle yarışa 11. sıradan başladı. İlk beşten start alacak pilotların farklı takımlardan olması, İngiliz sürücünün Verstappen ile çekişmesi heyecanı iyice doruklara çıkardı. Peki, Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu? İşte F1 Türkiye son durum!