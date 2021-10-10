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Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu 2021? Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu!

Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu 2021? Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu!
10.10.2021 16:48
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Yarış tutkunları için beklenen gün geldi çattı. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’si bugün büyük heyecana sahne oldu. Saat 15:00’te başlayan yarışta Lewis Hamilton ceza alması nedeniyle yarışa 11. sıradan başladı. İlk beşten start alacak pilotların farklı takımlardan olması, İngiliz sürücünün Verstappen ile çekişmesi heyecanı iyice doruklara çıkardı. Peki, Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix kim kazandı? 10 Ekim 2021 F1 puan durumu! Formula 1 Türkiye birincisi kim oldu? İşte F1 Türkiye son durum!

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