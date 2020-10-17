Haberler Video Spor Videoları Fırtına yanlış yapmış! Erman Toroğlu Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçı değerlendirdi

Fırtına yanlış yapmış! Erman Toroğlu Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçı değerlendirdi

Fırtına yanlış yapmış! Erman Toroğlu Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçı değerlendirdi
17.10.2020 22:40

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Fırtına ekibi 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Karadeniz ekibinin bir yanlışına dikkat çekerek "Trabzonspor 2-3 kişiyle pres yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.


Spor Videoları