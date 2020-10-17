Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Fırtına ekibi 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Karadeniz ekibinin bir yanlışına dikkat çekerek "Trabzonspor 2-3 kişiyle pres yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Fırtına yanlış yapmış! Erman Toroğlu Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçı değerlendirdi
- Fırtına yanlış yapmış! Erman Toroğlu Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçı değerlendirdi
- Almanya Bundesliga | GOL | Augsburg 0-2 RB Leipzig
- RB Leipzig, Angelino'nun golüyle öne geçti
- GOL | Isparta 32 Spor 3-2 Kemerspor
- GOL | Isparta 32 Spor 2-2 Kemerspor
- GOL | Isparta 32 Spor 2-1 Kemerspor
- GOL | Isparta 32 Spor 1-1 Kemerspor
- GOL | Isparta 32 Spor 1-0 Kemerspor
- Ziraat Türkiye Kupası: GOL | Tokatspor 1-2 Erbaaspor
- Ziraat Türkiye Kupası: GOL | Tokatspor 0-2 Erbaaspor
- Ziraat Türkiye Kupası: GOL | Tokatspor 0-1 Erbaaspor
- GOL | İngiltere U21 2-1 Türkiye U21