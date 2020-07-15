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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michail Antonio!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michail Antonio!
15.07.2020 17:54

Fenerbahçe'de forvet transferi için önemli adımlar atılıyor.Sarı-llacivertlilerin gündemine West Ham United'da forma giyen Michail Antonio var. Fenerbahçede'ki transfer harekatına dair son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul anlattı.


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