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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 16:57 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 16:57

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos oldu!

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union SG.'ya evinde 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos oldu. Fenerbahçe, Olympiakos ile ilk maçı 11 Nisan'da Pire'de, rövanşı 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak. Sarı Lacivertliler turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille maçının galibiyle karşılaşacak.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından adını doğrudan son 16 turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika lideri Gilloise'yı elemeyi başardı.

Bu turda Belçika lideri Union Saint Gilloise ile eşleşen Kanarya, zorlu rakibini iki maç sonunda elemeyi başarmıştı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, rövanş maçında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

Atina'da final oynamayı hedefleyen temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Ayrıca turu geçmemiz halinde yarı finaldeki muhtemel rakiplerimiz de netlik kazandı.

Fenerbahçe'de Gilloise maçı öncesi Türk devletlerinin bayrakları açıldı.

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç tarihleri;

ÇEYREK FİNAL

FENERBAHÇE - Olympiakos
Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille
Plzen - Fiorentina

YARI FİNAL

FENERBAHÇE - Olympiakos / Aston Villa - Lille

Club Brugge - PAOK / Plzen - Fiorentina

MAÇ TARİHLERİ!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre ilk maçlar 11 Nisan'da ikinci maçlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.

UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe'nin son 16 turu maçını Kadıköy'de izledi.
FİNAL ATİNA'DA!

UEFA Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

SIRADAKİ VİDEO
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos oldu!
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