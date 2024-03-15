Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos oldu!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından adını doğrudan son 16 turuna yazdırmıştı.





Bu turda Belçika lideri Union Saint Gilloise ile eşleşen Kanarya, zorlu rakibini iki maç sonunda elemeyi başarmıştı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, rövanş maçında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

Atina'da final oynamayı hedefleyen temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Ayrıca turu geçmemiz halinde yarı finaldeki muhtemel rakiplerimiz de netlik kazandı.





İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç tarihleri;



ÇEYREK FİNAL

FENERBAHÇE - Olympiakos

Club Brugge - PAOK

Aston Villa - Lille

Plzen - Fiorentina

YARI FİNAL

FENERBAHÇE - Olympiakos / Aston Villa - Lille

Club Brugge - PAOK / Plzen - Fiorentina

MAÇ TARİHLERİ!



UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre ilk maçlar 11 Nisan'da ikinci maçlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.



FİNAL ATİNA'DA!

UEFA Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.