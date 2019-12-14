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Fenerbahçe'nin Sivasspor kadrosu açıklandı! 3 yıldız kafilede yok

14.12.2019 16:24

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı. Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.


Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc, ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım ve sakatlığı süren Victor Moses, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.

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