Son dakika transfer haberleri: Manoel Messias Trabzon'a geldi 30.01.2020 23:38

Son dakika haberine göre Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son dakika haberine göre Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MANOEL MESSİAS KİMDİR?

26 Şubat 1990 tarihinde Brezilya'nın Bacabal kentinde dünyaya gelen Manoel'in tam adı Manoel Messias Silva Carvalho'dur.

Futbola Club Athletico Paranaense'nin altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2014-2015 sezonunda Cruzeiro'ya transfer oldu. Geçen sene ise Corinthians'a kiralandı. Sözleşmesi 31.12.2020'de sona eriyor. Boyu 1.81 olan 29 yaşındaki stoper bir lig ve bir kupa şampiyonluğu kazandı. Kiralandığı Corinthians'ta 39 maça çıktı ve 1 gol attı.