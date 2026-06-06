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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım kongreye geldi

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım kongreye geldi

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda efsane başkan ve aday Aziz Yıldırım, binlerce kongre üyesinin tezahüratları ile seçim alanına giriş yaptı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

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