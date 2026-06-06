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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım kongreye geldi
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım kongreye geldi
Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 12:34
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Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda efsane başkan ve aday Aziz Yıldırım, binlerce kongre üyesinin tezahüratları ile seçim alanına giriş yaptı.
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