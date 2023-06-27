Haberler Spor Videoları Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru!

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru!

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru!
27.06.2023 17:57 - Son Güncelleme: 27.06.2023 17:57

OTOMATİK OYNAT

Spor 04:46
97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı...
Spor 01:35
Artvin'deki maçta futbolcular...
Spor 32:12
Aziz Yıldırım basın toplantısı...
Spor 02:19
Aziz Yıldırım’dan başkanlık...
Spor 00:30
Fenerbahçe Edin Dzeko...
Spor 00:13
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde...
Spor 00:11
UEFA Avrupa Konferans Liginde...
Spor 01:02
Başkan Erdoğan'dan A Milli...
Spor 01:11
Başkan Erdoğan, Galatasaray...
Spor 00:25
Real Madrid Jude Bellingham'ın...
Spor 00:35
Fenerbahçe'den ayrılan Enner...
Spor 00:40
Fenerbahçe'de Arda Güler'den...

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, mali genel kurulda 'Hocamız camiayı bilen yerli bir isim olacak' demişti. Koç'un bu açıklamasından sonra gözler İsmail Kartal ile Volkan Demirel'e çevrildi. Ancak Demirel, Hatay'da devam edeceğini söyledi. Sonrasında ise Abdullah Avcı ismi ön plana çıktı. Ancak sarı lacivertli yönetimin oy birliğiyle İsmail Kartal'da karar kıldığı öğrenildi. Hacca giden Kartal'ın perşembe günü İstanbul'a döneceği ve Başkan Ali Koç'la görüşeceği belirtildi. Ardından da resmi açıklama yapılacak.

Spor Videoları
SON DAKİKA