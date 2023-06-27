Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemine doğru!

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, mali genel kurulda 'Hocamız camiayı bilen yerli bir isim olacak' demişti. Koç'un bu açıklamasından sonra gözler İsmail Kartal ile Volkan Demirel'e çevrildi. Ancak Demirel, Hatay'da devam edeceğini söyledi. Sonrasında ise Abdullah Avcı ismi ön plana çıktı. Ancak sarı lacivertli yönetimin oy birliğiyle İsmail Kartal'da karar kıldığı öğrenildi. Hacca giden Kartal'ın perşembe günü İstanbul'a döneceği ve Başkan Ali Koç'la görüşeceği belirtildi. Ardından da resmi açıklama yapılacak.