Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan A Spor'da flaş Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Bulut, "Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Bulut, "Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz." ifadelerini kullandı.