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Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!
24.05.2023 19:44 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:03

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. İşte 11'ler Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi - Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James

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Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da 2 eksik

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek eledi.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'da yayımlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James

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