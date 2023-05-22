Haberler Spor Videoları Bodrumspor play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? | Video

Bodrumspor play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? | Video

Bodrumspor play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? | Video
22.05.2023 14:06 - Son Güncelleme: 22.05.2023 14:06

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:11
Bodrumspor-Göztepe maçının...
Spor 00:11
Sakaryaspor-Eyüpspor maçının...
Spor 00:55
SON DAKİKA I Çaykur Rizespor...
Spor 01:01
SON DAKİKA I Ümraniyespor,...
Spor 03:48
İstanbulspor-Galatasaray...
Spor 00:12
Galatasaray Başkanı Dursun...
Spor 00:36
Ordu’da liseler arası futbol...
Spor 00:49
Ünlü basketbolcu Florya'da...
Spor 02:41
Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok...
Spor 00:46
Fenerbahçe stadının önünden...
Spor 04:07
Trabzonspor teknik direktörüne...
Spor 01:07
Ermenistan'daki Avrupa Halter...

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Play-off maçlarının günü ve saati belli oldu. Peki; Bodrumspor play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte Bodrumspor-Göztepe karşılaşmasının maç günü ve saati...

Spor Videoları

Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.

1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

17.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

SON DAKİKA