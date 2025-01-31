Fenerbahçe Ognjen Mimovic’i renklerine bağladı!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 23:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 23:35

Fenerbahçe'de yeni transfer imzayı attı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic 4.5 yıllığına kendisini Fenerbahçe formasına bağlayan imzayı attı. Açıklamanın tamamı şu şekilde;



Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic

Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.