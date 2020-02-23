Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç? 23.02.2020 18:20

Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatım izleme linki takvim.com.tr'de. Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbi bu akşam 19.00’da başlayacak. Zirve yarışında son dönemde istemediği sonuçlar alan Fenerbahçe’de, Galatasaray karşılaşmasında başarıyı hedefliyor. Derbi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Kırmızılılar’ın önde olduğu görülüyor. Derbinin canlı anlatımı maç başlar başlamaz takvim.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ise ilk devrenin son 30 dakikalarında daha skorer bir futbol sergiliyor

FENERBAHÇE İKİNCİ YARININ, GALATASARAY İLK YARININ SON 30 DAKİKASINDA TEHLİKELİ

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek takımlardan Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ise ilk devrenin son 30 dakikalarında daha skorer bir futbol sergiliyor.

Ligdeki 22 maçta 41 gol bulan Fenerbahçe, her iki devrede gol yollarında etkili oldu. İlk yarılarda rakip kaleye 20 gol atan Fenerbahçe, ikinci devrede ise toplam 21 gol kaydetti.

Sarı-lacivertliler, en fazla golü 61 ila 90. dakika aralığında buldu. Son yarım saatte rakip kalede daha etkili olan sarı-lacivertliler, bu bölümde 17 gol attı.

İlk 15 dakikada 6 gol bulan Fenerbahçe, sonraki 15 dakikada 7 kez gol sevinci yaşadı. 31 ile 45. dakikalar arasında yine 7 gole imza atan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 4 gol atabildi.





Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başlasa da 61 ile 75. dakikalar arasında 7 gol attı. Sonraki 15 dakika ve uzatma bölümünde sarı-lacivertliler, fileleri 10 kez havalandırdı.

GALATASARAY, İLK YARININ SON 30 DAKİKASINDA ETKİLİ

Derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu sezon ilk yarıların son 30 dakikasında daha etkili bir oyun sergiledi.

Ligde 36 gol atan sarı-kırmızılılar, maçların ilk yarılarında 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray, ikinci devrelerde ise 13 gol buldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikalık bölümde 3 gol atarken, ilk yarının son 30 dakikasında 19 gol üretti. 16-30. dakikalarda 11 gol kaydeden Galatasaray, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, ikinci yarıya ise hücum yollarında kötü başlıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 22 haftada ikinci yarıların ilk 30 dakikasında sadece 5 gol atabildi. Bu gollerin 2'si 46-60, 3'ü de 61-75 dakika aralığında geldi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 76. dakikadan maç sonuna kadar ise 8 gole imza attı.





TERİM İLE YANAL'IN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.



Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.