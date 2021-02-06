Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Rambo Okan, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı!

Galatasaray Aşbaşkanı Abdurrahim Albayrak karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçeli taraftar Okan Güler'in saldırısına uğradı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Fenerbahçe formalı bir taraftarın saldırısına uğradı.
Yaşanan olayın ardından Abdurrahim Albayrak'ın korumaları olaya müdahale etti ve saldırganı uzaklaştırdı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrasına damga vuran anlar böyle kayda geçti.