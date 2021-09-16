Fatih Terim’den Lazio maçı sonrası açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu 1-0 yendi. Galibiyetin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, ''Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. İleride oynamayı ve baskı yapmayı seven bir ekip. Bekleyerek, kendi sahamıza kapanarak Lazio'ya karşı pozisyon yaratmanın zor olduğunu bildiğimiz için baskıyla başladık. Rakibi hataya zorlayarak bazı toplar da kaptık. Direkt üzerimize gelmemize izin de vermedik. Oyunu dengeleyip öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray izlediğimizi söyleyebilirim. Kenarları daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dar alanda, kısa mesafede takım boyunu da kısa tutarak rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de pozisyonlar bulduk. Kolay değil bu genç çocukların yılların Lazio'suna karşı yaptıkları..." dedi.