Haberler Spor Videoları Fatih Terim’den Lazio maçı sonrası açıklamalar

Fatih Terim’den Lazio maçı sonrası açıklamalar

Fatih Terim’den Lazio maçı sonrası açıklamalar
16.09.2021 23:07
Ana Sayfa 01:09
Gri listedeki DHKP-C’li...
Ana Sayfa 00:54
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı...
Ana Sayfa 00:29
FB maçı hangi kanalda?...
Ana Sayfa 00:28
Hadise suyun altından paylaştı
Ana Sayfa 02:24
55 maddelik ekonomi paketi...
Ana Sayfa 26:20
Fahiş fiyat artışlarının önüne...
Ana Sayfa 01:51
Restorana pompalı tüfekli...
Ana Sayfa 00:46
Ankara Sincan'da lokantaya...
Ana Sayfa 01:00
Bomba aşkla ilgili o isim...
Ana Sayfa 02:17
Keloğlan’ın güzel Fatma’sı...
Ana Sayfa 06:31
Marketler fahiş fiyatlara...
Ana Sayfa 02:12
Hamidiye su skandalında CHP'li...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu 1-0 yendi. Galibiyetin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, ''Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. İleride oynamayı ve baskı yapmayı seven bir ekip. Bekleyerek, kendi sahamıza kapanarak Lazio'ya karşı pozisyon yaratmanın zor olduğunu bildiğimiz için baskıyla başladık. Rakibi hataya zorlayarak bazı toplar da kaptık. Direkt üzerimize gelmemize izin de vermedik. Oyunu dengeleyip öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray izlediğimizi söyleyebilirim. Kenarları daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dar alanda, kısa mesafede takım boyunu da kısa tutarak rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de pozisyonlar bulduk. Kolay değil bu genç çocukların yılların Lazio'suna karşı yaptıkları..." dedi.


Spor Videoları
SON DAKİKA