Son dakika haberi... Süper Lig'de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Fatih Terim ile ilgili kararını verdi. Yapılan son dakika açıklaması tüm sporseverlere duyuruldu. Son olarak sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibi Giresunspor ile karşılaşmış ve sahasında mağlup olmuştu. Peki, Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı? İşte detaylar...

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