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FATİH TERİM istifa mı etti, kovuldu mu? Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı | a spor canlı yayın izle

FATİH TERİM istifa mı etti, kovuldu mu? Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı | a spor canlı yayın izle
10.01.2022 14:36

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FATİH TERİM istifa mı etti, kovuldu mu? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da teknik direktörüyle yollarını ayırma kararı aldı. Kötü gidişatın ardından son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı. Ayrıntılara dair son dakika açıklamalarını haberin içinden a spor canlı yayın izle seçeneğinden takip edebilirsiniz...

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Son dakika haberi... Süper Lig'de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Fatih Terim ile ilgili kararını verdi. Yapılan son dakika açıklaması tüm sporseverlere duyuruldu. Son olarak sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibi Giresunspor ile karşılaşmış ve sahasında mağlup olmuştu. Peki, Galatasaray Fatih Terim istifa mı etti, ayrıldı mı? İşte detaylar...

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