FATİH TERİM istifa mı etti, kovuldu mu? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da teknik direktörüyle yollarını ayırma kararı aldı. Kötü gidişatın ardından son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı. Ayrıntılara dair son dakika açıklamalarını haberin içinden a spor canlı yayın izle seçeneğinden takip edebilirsiniz...