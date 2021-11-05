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Avrupa'da Fener'in gecesi! Antwerp 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Avrupa'da Fener'in gecesi! Antwerp 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
05.11.2021 00:03 - Son Güncelleme: 05.11.2021 01:36

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi sarı lacivertliler Mert Hakan, Meyer ve Berisha'nın golleriyle Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Spor Videoları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Antwerp 0-3 Fenerbahçe

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Max Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha

ROYAL ANTWERP: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

ANTWERP - FENERBAHÇE | CANLI
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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