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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oyunu kullandı!

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oyunu kullandı!

Fenerbahçe'de dev seçim maratonu sürerken, eski Başkan Sadettin Saran üyelerin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri eşliğinde tercihini yaptı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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