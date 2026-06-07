CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oyunu kullandı!
Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oyunu kullandı!
Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 13:56
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Fenerbahçe'de dev seçim maratonu sürerken, eski Başkan Sadettin Saran üyelerin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri eşliğinde tercihini yaptı.
SONRAKİ HABER
Hakan Safi kongre alanında! Fenerbahçe'de dev seçim maratonu sürüyor
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Spor
Bunlar da Var
04:34
Venezuela 1-2 Türkiye | MAÇ ÖZETİ İZLE
07.06.2026
Pazar
01:24
Venezuela 1-2 Türkiye | GOL Yunus Akgün
07.06.2026
Pazar
01:12
GOL | Venezuela 1-1 Türkiye | Barış Alper Yılmaz
07.06.2026
Pazar
01:21
GOL | Venezuela 1-0 Türkiye
07.06.2026
Pazar
CANLI YAYIN