Türkiye Futbol Federasyonu Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı ve Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremler sonrası ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.



Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 haftalık müsabaka programı şöyle:

24. HAFTA

3 MART CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

5 MART PAZAR

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

6 MART PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

25. HAFTA

10 MART CUMA

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

11 MART CUMARTESİ

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 MART PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 MART PAZARTESİ

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26. HAFTA

17 MART CUMA

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 MART CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı belli değil)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 MART PAZAR

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)