Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası sert yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Bomba açıklamalarda bulunan Toroğlu, Trabzonspor'un penaltı pozisyonunu yorumlarken, "Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım." şeklinde konuştu.
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