Haberler Video Spor Videoları Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası sert yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası sert yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası sert yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

15.03.2020 19:13

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Bomba açıklamalarda bulunan Toroğlu, Trabzonspor'un penaltı pozisyonunu yorumlarken, "Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım." şeklinde konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları