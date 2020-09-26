Haberler Video Spor Videoları Bundesliga Augsburg 2-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE

Bundesliga Augsburg 2-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE

Bundesliga Augsburg 2-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE
26.09.2020 19:40

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Augsburg, 54. dakikada Daniel Caligiuri'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve farkı 2'ye çıkardı.


Spor Videoları