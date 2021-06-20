Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş'e şok sözler: Yerinde olsam istifa ederim

A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıktı. İtalya ve Gallere mağlup olan Milli Takımımız İsviçre karşısında da ilk yarıda 2-0 geriye düştü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ilişkin sert eleştiride bulundu. Toroğlu, "Şenol’un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye’ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… " ifadelerini kullandı.