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Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş'e şok sözler: Yerinde olsam istifa ederim

Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş'e şok sözler: Yerinde olsam istifa ederim
20.06.2021 20:33
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Deprem anı kamerada

A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıktı. İtalya ve Gallere mağlup olan Milli Takımımız İsviçre karşısında da ilk yarıda 2-0 geriye düştü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ilişkin sert eleştiride bulundu. Toroğlu, "Şenol’un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye’ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… " ifadelerini kullandı.


A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıktı. İtalya ve Gallere mağlup olan Milli Takımımız İsviçre karşısında da ilk yarıda 2-0 geriye düştü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ilişkin sert eleştiride bulundu. Toroğlu, "Şenol'un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… " ifadelerini kullandı.
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